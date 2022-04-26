سفراء يتابعون الانتخابات

يعنى سفراء ناشطون لمتابعة سير التحضيرات للعمليات الانتخابية، نظراً للنتائج الخطيرة التي سترسم مستقبل قوى سياسية من القمة إلى القاعدة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".