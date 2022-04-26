تحذير من ارتدادات الأحداث على الانتخابات

ذكرت مصادر أمنية عبر "الأنباء" الكويتية أن "هناك أطرافا منظمة تعمل على تطيير الانتخابات من خلال افتعال احداث أمنية متنقلة لكن هذا لا يمنع ضرورة رفع الجهوزية والاستعداد لأي مفاجآت غير محسوبة".