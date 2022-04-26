إجراء تحقيق قضائي - عسكري حول فاجعة طرابلس

اعتبرت المصادر عبر "اللواء" ان "المهم متابعة التحقيق بالحادث لجلاء الحقيقة ووقف توظيفه لحسابات سياسية ومصالح شخصية ضيقة، تضر بمصلحة الاشخاص المتضررين، ولا تفيدهم بشيء".