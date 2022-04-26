إطلاق الصندوق السعودي الفرنسي: الدعم جاهز وينتظر التغيير

كشفت مصادر دبلوماسية موثوقة عبر "السياسة" الكويتية أن "تطورا بارزا وذات معان سجل على خط الصندوق الإنساني السعودي الفرنسي الذي تم إطلاقه، مساء أمس، في بيروت، تمثل في دخول الولايات المتحدة الأميركية، عليه". فقد توسطت إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن مع المسؤولين المعنيين بملف “الصندوق” في باريس والرياض، لرفع الموازنة المخصصة له، إلى ما يقارب الملياري دولار، وذلك ليؤمّن تلبية اوسع لمطالب وحاجات الشعب اللبناني الذي بات في حاجة