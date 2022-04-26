22
o
بيروت
31
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
26
o
النبطية
30
o
زحلة
28
o
بعلبك
26
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
اجتماع للجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين السوريين.. عون: لبنان لم يعد قادرا على تحمل اكثر
Lebanon 24
26-04-2022
|
22:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعقد اللجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين السوريين اجتماعا في السراي الحكومي الخميس برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لبحث آخر المعطيات في هذا الملف.
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون ، بحسب ما ذكرت "النهار"، تحدث في جلسة مجلس الوزراء عن الموضوع فقال: هذا الامر لا يجوز ان يستمر لان لبنان بات ملجا للسوريين والفلسطينيين وذوي جنسيات اخرى فكثافة السكان باتت ٦٠٠ نسمة في الكيلومتر المربع وهذا الامر لا مثيل له في العالم ولقد سعيت مع المنظمات الدولية و الامم المتحدة و الوفود الدولية التي تزور لبنان لتسهيل عودة السوريين لكن دعواتنا لم تلق اي تجاوب فلبنان منهار لم يعد يتحمل اكثر فهو مكسور اقتصاديا و لبنان و على الدول الأوروبية ودول البحر المتوسط ان تدرك ان لبنان لم يعد قادرا على تحمل اكثر" .
وأضاف عون: "علينا إبلاغ الأمم المتحدة هذه الوقائع وطلبت ان تعطى المساعدات الدولية للسوررين في بلادهم و انا كفيل بانهم سيعودون خلال ٤٨ ساعة لكن الموسف انهم يبقون هنا و يتقاضون هذه المساعدت والى درجة بت اشك بوجود نوايا سيئة تجاه لينان، فسوريا اصبحت امنة بقسم كبير من اراضيها. اما الدول الاخرى التي تستقبل نازحين فتنال مساعدات بالمليارات و لبنان بحسب تقرير صندوق النقد الدولي دفع حتى الان ٤٧ مليار دولار لرعاية النازحين غير المساعدات الاخرى التي ينالونها من منظمات دولية ، كيف يمكن القبول باستمرار هذا الوضع فلبنان يعيش أزمة اقتصادية واهله يجوعون ولا من يهتم .علينا التحرك مع الدول الكبرى لاننا لم نستطيع احتمال ضغوط الدول الغربية علينا لبقاء النازحين على ارضنا" .
وعرضت معلومات تشير إلى أن التقارير الأسبوعية التي بحوزة الأجهزة الأمنية تظهر حجم الجرائم المرتكبة من قبل سوريين. ولفت وزير العدل إلى أن القانون يفرض ترحيل المرتكبين سواء كانوا سوريين أولا، فكيف إذا ثبت ضلوع سوريين في بعض الجرائم التي تحصل .
تابع
الأكثر قراءة
فيديو فاضح لمواطنة لبنانية و"قوى الأمن" تتحرّك.. هذا ما حصل
Lebanon 24
فيديو فاضح لمواطنة لبنانية و"قوى الأمن" تتحرّك.. هذا ما حصل
11:03 | 2022-04-26
26/04/2022 11:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الكهرباء.. إليكم آخر المستجدات
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الكهرباء.. إليكم آخر المستجدات
15:03 | 2022-04-26
26/04/2022 03:03:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة مشهورة حلقت شعرها... والجمهور: "صرتي اسطفان شو عملتي بحالك؟" (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة مشهورة حلقت شعرها... والجمهور: "صرتي اسطفان شو عملتي بحالك؟" (فيديو)
09:43 | 2022-04-26
26/04/2022 09:43:06
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين: أزمة جديدة تلوحُ في الأفق.. ما هي؟
Lebanon 24
للمواطنين: أزمة جديدة تلوحُ في الأفق.. ما هي؟
14:24 | 2022-04-26
26/04/2022 02:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قوتها 4.9 درجات.. لبنان يتأثر بهزّة أرضية مصدرها قبرص!
Lebanon 24
قوتها 4.9 درجات.. لبنان يتأثر بهزّة أرضية مصدرها قبرص!
15:39 | 2022-04-26
26/04/2022 03:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:00 | 2022-04-27
"شعبوية انتخابية".. هل تنجح "القوات" في سحب الثقة من وزير الخارجية؟
05:00 | 2022-04-27
هل حسم حزب الله معركة بعلبك-الهرمل؟
04:15 | 2022-04-27
ما يقال في الداخل عكس ما يصرّح في الخارج
04:00 | 2022-04-27
عقدة العقد... خطر يهدد الاحزاب والتيارات
07:40 | 2022-04-27
صدور القرار الظني بحق ماريا معلوف.. وهذه التهم الموجهة اليها!
07:28 | 2022-04-27
بوحبيب استقبل المبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي
فيديو
للمرة الأولى.. فيديو يظهر مقتل المصوّرة على يد أليك بالدوين برصاص مسدسه
Lebanon 24
للمرة الأولى.. فيديو يظهر مقتل المصوّرة على يد أليك بالدوين برصاص مسدسه
08:00 | 2022-04-27
27/04/2022 15:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور بتغيّر ملامح وجهها بالكامل.. والجمهور: "ما عرفناها" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور بتغيّر ملامح وجهها بالكامل.. والجمهور: "ما عرفناها" (فيديو)
04:00 | 2022-04-27
27/04/2022 15:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ315 دولاراً... تعرفوا إلى هاتف "Sharp" الجديد
Lebanon 24
بـ315 دولاراً... تعرفوا إلى هاتف "Sharp" الجديد
14:00 | 2022-04-26
27/04/2022 15:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact