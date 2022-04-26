لبنان

وفود قضائية اوروبية تطلب الكشوفات المالية الخاصة بشقيق حاكم" المركزي"

Lebanon 24
26-04-2022 | 22:32
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تبلّغ لبنان، رسمياً، أن وفوداً قضائية من دول أوروبية عدة ستزور لبنان في الفترة المقبلة للمشاركة في التحقيقات في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وذكرت «الأخبار» أن النيابة العامة التمييزية في بيروت أكّدت لممثلين عن القطاع المصرفي أن الوفود الأجنبية ستطلب الحصول مباشرة على الكشوفات المالية الخاصة بشقيق الحاكم رجا سلامة الموقوف حالياً.
وكان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أرسل الأسبوع الماضي كتاباً إلى خمسة مصارف (عودة، سارادار، البحر المتوسط، مصر ولبنان والاعتماد اللبناني) بضرورة تسليم الكشوفات، كما أَرسل إلى هيئة التّحقيق الخاصّة في مصرف لبنان الطّلب نفسه. ومع أن القضاء اللبناني سبق أن وجّه طلباً مماثلاً إلى المصارف الخمسة ممهلاً إياها أقل من أسبوع، أبلغ عويدات وكلاء المصارف أن لا مهلة محددة في الطلب الجديد. ونقل متصلون بالنائب العام التمييزي عنه نفيه أن تكون هناك أي عرقلة منه أو من قبل أي قاضٍ للتحقيقات المتعلقة بملف الحاكم. وأكّد أنّ القاضي جان طنوس «يعمل لدى النائب العام التمييزي وتحت تكليفه وإشرافه».
المصارف الخمسة، من جهتها، دعت إلى اجتماع ربما يحضره مصرفيون آخرون لاتخاذ القرار حول كيفية التعامل مع الطلب الجديد. علماً أن هناك تضارباً في الآراء بين من يدعو إلى التمسك برفض تسليم الكشوفات لأن في ذلك خرقاً للسرية المصرفية، وأن على القضاء مخاطبة هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان. في مقابل رأي آخر يدعو إلى التجاوب مع الطلب القضائي وتسليم الكشوفات، لأن تطورات كثيرة طرأت على الملف منذ الطلب الأول، ولأن السلطات القضائية تعلن صراحة عن توفيرها ضمانات بعدم معاقبة المصارف.
وقد أجرى محامون للمصارف المعنية اتصالات في لبنان والخارج للتدقيق في بعض تفاصيل طلب عويدات، خصوصاً الإشارة إلى أن بعثة قضائية فرنسية ستزور لبنان وستتولى مشاركة القضاء اللبناني التحقيقات في الملف، وأنه قد يحصل أن يقوم قضاة لبنانيون وفرنسيون بدهم المصارف برفقة ضابطة عدلية من أجل الحصول على الكشوفات.
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