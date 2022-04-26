في اول حديث له بعد انتخابه رئيسا لجمعية الصناعيين اللبنانيين.. الزعني: بوادر ايجابية في الافق

كتب جوزف فرح في "الديار": سليم الزعني الرئيس الجديد لجمعية الصناعيين اللبنانيين الذي فازت لائحته بالتزكية سارع منذ اليوم الاول لانتخابه الى "التشمير "عن ساعديه وباشر العمل لانه ليس تقليديا وبدأ خلوة لمجلس الادارة الجديد حيث النتائج ستظهر تباعا الهموم الصناعيه كثيره ويحاول حل كل العقد وفي مقدمتها معضلة الكهرباء وتأمين الطاقة البديله وتأمين اسواق للتصدير. اضافة الى المستجدات الطارئة مثل موضوع الكابيتال كونترول الذي تم حله سريعا وخطة التعافي والسرية المصرفية .

وفي حديث عبر "الديار" أكد الزعني، أنه من غير الطبيعي ان يتم ادخال مال التصدير في النظام بصفته لولار، مشيراً الى أن جمعية الصناعيين أصلحت هذا الخلل "عندما صوبنا عليه بالإضافة الى أمور اخرى وقد عملنا على القانون حتى تم اصلاحه. لقد اصلحنا أمورا عديده مثل تحديد الأموال الطازجة من غيرها . يوجد في القانون بنود مجحفه جدا وقد تم تصحيحها وضبط العبارات في مجلس النواب أما ما تبقى بالنسبة للموضوع الصناعي فقد قمنا بتنظيمه كله وقد كان الموضوع الصناعي هو الموضوع الأساس في الكابيتال كونترول إذ أننا ثاني رب عمل في لبنان بعد الدوله اللبنانيه ونحن أكثر من يدخل المال الطازج الى البلاد ونسهم بخلق ما يزيد على 12 أو 13 مليار دولار كحركة في الناتج القومي والناتج عن التصدير الذي يمول انتاجنا واستهلاكنا المحلي واستبدال الاستيراد.

ورداً على سؤال حول عودة الصادرات اللبنانيه الى السعودية، قال: "ان المؤشرات تبشر بالخير وهي جيده وسنتصل قريبا بالسفير السعودي لبحث فكرة تنظيم زيارة للسعوديه بغية شرح وجهة نظرنا إذ أننا نتفهم توجسات السعوديين بالنسبة للموضوع اللبناني ثم أن لكل دوله سياستها وامورها السياديه وشؤونها وتوجهاتها بالنسبة للغير وسنبذل جهدنا لعودة الأمور الى مجراها الطبيعي."



وتابع: "لم نتوقف عن البحث عن اسواق جديده نصدر اليها وقد دفعتنا هذه الأزمة للبحث أكثر. ان الأزمة التي نعيشها في لبنان بشكل عام هي التي تدفعنا دائما للبحث أكثر عن التصدير الى أسواق جديده."