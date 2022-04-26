هيئة الإشراف على الإنتخابات مقيّدة!

كتب طوني كرم في "نداء الوطن": قبل ثلاثة أسابيع من فتح صناديق الإقتراع أمام المواطنين الراغبين في المشاركة في الإنتخابات النيابيّة، ترتفع الأصوات المطالبة بوضع حدٍّ للمخالفات المرافقة للحملات الإنتخابية أكانت لجهة تخطي سقف الإنفاق الإنتخابي او لجهة ضبط الإعلام والإعلان الإنتخابيين، والحدّ من خطاب الكراهية القائم على التشهير والقدح والذم وإثارة النعرات الطائفيّة ونشر الأخبار الكاذبة، غير المقتصرة على المرشحين، إنما على بعض الجهات التي تعمد إلى تحويل «استطلاعات الرأي» إلى مادة تسويقيّة ترتدّ سلباً على مسار هذا الإستحقاق الديمقراطي.

ولا يقتصر التشكيك بـ «نزاهة» هذا الإستحقاق الدستوري عند التجاوزات التي تقوم «هيئة الإشراف على الإنتخابات» عبر المراقبين الإعلاميين بتوثيقها، وإنما يتعداه الى صلاحيّات الهيئة وقدرتها على التحقيق في «الرشاوى» والتقديمات التي تندرج في خانة تعزيز «الزبائنيّة السياسيّة» وتعقبها، إلى جانب تفاقم ظاهرة بعض المرشحين المتمولين الذين حولوا هذا الإستحقاق إلى «كازينو» ومزاد لـ «شراء الأصوات» مستغلين الضائقة الإقتصادية في لبنان، وفق التقرير الصادر مؤخراً عن «الدوليّة للمعلومات».