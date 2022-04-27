مخابرات الجيش تمكنت من تحرير رجل اعمال من خاطفيه... إليكم التفاصيل

ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن مخابرات الجيش تمكنت من تحرير رجل الاعمال اكرم جمعة من خاطفيه وهو الان في ثكنة ابلح للاستماع الى اقواله وسيعود الى بلدته لالا لاحقاً.