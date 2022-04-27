لبنان

مخابرات الجيش تمكنت من تحرير رجل اعمال من خاطفيه... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
27-04-2022 | 00:02
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن مخابرات الجيش تمكنت من تحرير رجل الاعمال اكرم جمعة من خاطفيه وهو الان في ثكنة ابلح للاستماع الى اقواله وسيعود الى بلدته لالا لاحقاً.
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