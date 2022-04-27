لبنان

بعد قطعها ليلاً... ما هو حال الطرقات في الشمال؟

Lebanon 24
27-04-2022 | 00:49
A-
A+
Doc-P-946393-637866433835302396.jpg
Doc-P-946393-637866433835302396.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن الطرقات جميعها سالكة في منطقة الشمال بعد ان قطعت ليلا تضامنا مع اهالي ضحايا "مركب الموت"، وللمطالبة بتكثيف البحث عن بقية المفقودين.
مواضيع ذات صلة
تحركات احتجاجية في الشمال.. إليكم قائمة بالطرقات المقطوعة
lebanon 24
27/04/2022 15:04:49 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: جميع الطرقات سالكة ضمن نطاق البقاع وبيروت والشمال
lebanon 24
27/04/2022 15:04:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة الأسلاك الكهربائية في الشمال مستمرة!
lebanon 24
27/04/2022 15:04:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أهالي ضحايا المركب الغارق يتحضرون لقطع عدد من الطرقات في طرابلس... اليكم التفاصيل
lebanon 24
27/04/2022 15:04:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الشمال

الطرقات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-04-27
05:00 | 2022-04-27
04:15 | 2022-04-27
04:00 | 2022-04-27
07:40 | 2022-04-27
07:28 | 2022-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website