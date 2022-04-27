بعد قطعها ليلاً... ما هو حال الطرقات في الشمال؟

ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن الطرقات جميعها سالكة في منطقة الشمال بعد ان قطعت ليلا تضامنا مع اهالي ضحايا "مركب الموت"، وللمطالبة بتكثيف البحث عن بقية المفقودين.