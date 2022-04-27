لبنان

ما يقال في الداخل عكس ما يصرّح في الخارج

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-04-2022 | 04:15
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يقول أحد نواب تيار سياسي مسيحي، والذي لم يرشحّه لإنتخابات 2022، إن ما يدلي به بعض النواب، ومن بينهم نواب من التكتل الذي لا يزال ينتمي إليه إسميًّا، في جلسات اللجان المشتركة المغلقة حول مشروع "الكابيتول كونترول"، هو عكس ما يُصرَّح به أمام الإعلام.  
في الداخل، كما يقول هذا النائب، يبدو هؤلاء النواب أشدّ المتحمسين لهذا المشروع. أما عندما يخرجون من الجلسة فتنقلب مواقفهم رأسًا على عقب، ويصبح موقفهم مغايرًا لما كانوا يطالبون به في الداخل لاعتبارات انتخابية.

لبنان

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