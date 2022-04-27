اللبنانيون يتهافتون على شراء السيارات!

على الرغم من الأزمة الاقتصادية الخانقة، سجلت حركة تسجيل السيارات الجديدة تحسناً خلال الفصل الأول من العام الحالي. فقد وصل عدد السيارات الجديدة المسجلة إلى 1،573 سيارة، مقارنةً مع 574 سيارة في الفترة نفسها من العام 2021 .

ويؤكد أحد مستوردي السيارات ان "عددا لا بأس به من الناس لجأ إلى شراء سيارة جديدة وذلك قبل زيادة الرسوم الجمركية وإقرار موازنة العام 2022"، علما ان عمليات بيع السيارات الجديدة انخفضت بشكل كبير بسبب تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار والقيود التي تم فرضها في المصارف على السحوبات بالعملة الأجنبية خاصة وان شروط المبيع لدى وكلاء السيارات حالياً تفرض تسديد جزء كبير من سعر السيارة نقداً بالدولار.