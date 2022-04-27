لبنان

اللبنانيون يتهافتون على شراء السيارات!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-04-2022 | 03:30
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على الرغم من الأزمة الاقتصادية الخانقة، سجلت حركة تسجيل السيارات الجديدة تحسناً خلال الفصل الأول من العام الحالي. فقد وصل عدد السيارات الجديدة المسجلة إلى 1،573 سيارة، مقارنةً مع 574 سيارة في الفترة نفسها من العام 2021

 ويؤكد أحد مستوردي السيارات ان "عددا لا بأس به من الناس لجأ إلى شراء سيارة جديدة وذلك قبل زيادة الرسوم الجمركية وإقرار موازنة العام 2022"، علما ان عمليات بيع السيارات الجديدة انخفضت بشكل كبير بسبب تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار والقيود التي تم فرضها في المصارف على السحوبات بالعملة الأجنبية خاصة وان شروط المبيع لدى وكلاء السيارات حالياً تفرض تسديد جزء كبير من سعر السيارة نقداً بالدولار.

المصدر: لبنان 24

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