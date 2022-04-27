لبنان

حدثان ربيعيان نهاية هذا الأسبوع... لا تفوتوا المشاركة بهما! (فيديو)

Lebanon 24
27-04-2022 | 02:57
A-
A+
Doc-P-946430-637866502564537248.jpg
Doc-P-946430-637866502564537248.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رغم الأزمات المتلاحقة في لبنان، تحاول كل من بلدتي البترون وجبيل إدخال الفرح والبهجة الى قلوب سكانها وزوارها.
 
ونهاية هذا الأسبوع، سنكون على موعد مع حدثين بطعم الربيع.
 
جبيل 
 
ففي جبيل، يفتتح "سوق الزهور والأشغال اليدويّة والمنتجات التقليديّة" أبوابه، لمدة 4 أيام من السّاعة ١٢ ظهراً لغاية السّاعة ١٠ مساءً، في السوق القديم.
 
ونشرت بلدية جبيل عبر حسابها على "فايسبوك"، بوستر الحدث، وأرفقته بتفاصيله: "عادت الزهور لتزيّن مدينة جبيل بالألوان بعدما غطّاها الثلج الأبيض في شهر كانون الثاني، واحتفالاً بالربيع الذي عاد متأخراً هذا العام، تدعوكم بلديّة جبيل -بيبلوس لزيارة "سوق الزهور والأشغال اليدويّة والمنتجوات التقليديّة"، ابتداءً من السبت ٣٠ نيسان الجاري لغاية الثلاثاء ٣ أيّار، من السّاعة ١٢ ظهراً لغاية السّاعة ١٠ مساءً، في السوق القديم".
 
البترون 
 
في المدينة الشمالية البترون، سيقام مهرجان ربيع البترون ٢٠٢٢ حيث تُعرض فيه عن منتوجات منتوعة، وسوق مأكولات، بالاضافة الى فرق موسيقية ونشاطات ترفيهية عديدة، وذلك منذ ٢٩ نيسان حتى ٢ أيار. 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-04-27
05:00 | 2022-04-27
04:15 | 2022-04-27
04:00 | 2022-04-27
07:40 | 2022-04-27
07:28 | 2022-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website