حدثان ربيعيان نهاية هذا الأسبوع... لا تفوتوا المشاركة بهما! (فيديو)

رغم الأزمات المتلاحقة في لبنان، تحاول كل من بلدتي البترون وجبيل إدخال الفرح والبهجة الى قلوب سكانها وزوارها.

ونهاية هذا الأسبوع، سنكون على موعد مع حدثين بطعم الربيع.

جبيل

ففي جبيل، يفتتح "سوق الزهور والأشغال اليدويّة والمنتجات التقليديّة" أبوابه، لمدة 4 أيام من السّاعة ١٢ ظهراً لغاية السّاعة ١٠ مساءً، في السوق القديم.

ونشرت بلدية جبيل عبر حسابها على "فايسبوك"، بوستر الحدث، وأرفقته بتفاصيله: "عادت الزهور لتزيّن مدينة جبيل بالألوان بعدما غطّاها الثلج الأبيض في شهر كانون الثاني، واحتفالاً بالربيع الذي عاد متأخراً هذا العام، تدعوكم بلديّة جبيل -بيبلوس لزيارة "سوق الزهور والأشغال اليدويّة والمنتجوات التقليديّة"، ابتداءً من السبت ٣٠ نيسان الجاري لغاية الثلاثاء ٣ أيّار، من السّاعة ١٢ ظهراً لغاية السّاعة ١٠ مساءً، في السوق القديم".

في المدينة الشمالية البترون، سيقام مهرجان ربيع البترون ٢٠٢٢ حيث تُعرض فيه عن منتوجات منتوعة، وسوق مأكولات، بالاضافة الى فرق موسيقية ونشاطات ترفيهية عديدة، وذلك منذ ٢٩ نيسان حتى ٢ أيار.