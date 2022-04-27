لبنان

توجه لقطع طريق البالما لهذا السبب!

Lebanon 24
27-04-2022 | 02:58
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن توجه عدد كبير من الناشطين الى قطع الطريق البالما بالاتجاهين، بسبب ما وصفوه بـ"الإهمال" الذي يحيط بعملية سحب ضحايا حادثة "زورق الموت" في طرابلس.
 
 
 
 
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طرابلس

البالما

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