توجه لقطع طريق البالما لهذا السبب!

أفاد مندوب "لبنان 24" عن توجه عدد كبير من الناشطين الى قطع الطريق البالما بالاتجاهين، بسبب ما وصفوه بـ"الإهمال" الذي يحيط بعملية سحب ضحايا حادثة "زورق الموت" في طرابلس.