لبنان

روائح كريهة وسحب دخان في طرابلس... والأهالي يناشدون

Lebanon 24
27-04-2022 | 03:02
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ذكر مندوب "لبنان 24" أن عمليات حرق الاطارات والنفايات تستمر بشكل يومي في مناطق سقي طرابلس والتي تنتج الروائح الكريهة والدخان الذي يغطي سماء المدينة وذلك بالرغم من المناشدات اليومية من قبل الاهالي للقوى الامنية.

 وأشار الى أن عمليات الحرق تبدأ في ساعات الفجر الاولى في منطقة سقي طرابلس وتستمر حتى ساعات الصباح، وذلك من قبل اصحاب البور لاستخراج مادة النحاس منها ما يؤدي لانتشار روائح كريهة وانبعاث سحب من الدخان تغطي مدينة طرابلس وتدخل الى منازل المواطنين في الليل، من دون وجود حسيب او رقيب.
 
 
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