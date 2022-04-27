لبنان

"بعد عملية رصد دقيقة" ... "المعلومات" توقف قاتل ابن الـ 11 عاماً !

Lebanon 24
27-04-2022 | 03:27
A-
A+
Doc-P-946449-637866523665669827.jpeg
Doc-P-946449-637866523665669827.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

بتاريخ 16/4/2022، وعلى خلفية حصول إشكال في بلدة برقايل بين المدعو (أ. أ.) من جهة، والمدعو (ز. م.) من جهة أخرى، أقدم شقيق الأخير، المدعو:

م.  م. (مواليد عام 1980، لبناني)
 على إطلاق عيارات نارية من سلاح نوع كلاشينكوف باتجاه سيارة الأوّل التي كان على متنها هو وعائلته، ما أدّى الى إصابته وزوجته وابنته وابنه البالغ من العمر /11/ سنة، ووفاة الأخير متأثرا بجراحه. وتم نقل ابنته الى إحدى المستشفيات، ووضعها الصحي خطير، ولاذ مطلق النار بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

 على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية للعمل على تحديد مكان اختباء القاتل وتوقيفه.

بنتيجة الجهود الحثيثة وعمليات المراقبة، تمكّنت الشّعبة، خلال ساعات قليلة، من تحديد مكان اختبائه في أحد بساتين برقايل.

 بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد دقيقة، نفّذتها قوّة من الشّعبة، تم تحديد البستان، حيث يختبئ المشتبه فيه، فجرى تطويقه وتوقيفه.

 بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على إطلاق النار من سلاح نوع كلاشينكوف باتجاه سيارة (أ. أ.) ما أدى الى إصابة ابنه ووفاته، وذلك على خلفية الإشكال الذي حصل مع شقيقه. أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-04-27
05:00 | 2022-04-27
04:15 | 2022-04-27
04:00 | 2022-04-27
07:40 | 2022-04-27
07:28 | 2022-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website