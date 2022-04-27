أهالي ضحايا المركب الغارق يتحضرون لقطع عدد من الطرقات في طرابلس... اليكم التفاصيل

يستعد عدد من اهالي ضحايا المركب الغارق لقطع عدد من الطرقات في طرابلس ومداخلها وذلك احتجاجاً على ما وصفوه "بالتأخر بالعثور على باقي الضحايا المفقودين"، وذلك وفق مندوب "لبنان 24".ومن المتوقع ان يطال قطع الطرقات وسط المدينة ومداخل منطقة القبة والتبانة والميناء بالاضافة لاوتوستراد البالما عند مدخل طرابلس الجنوبي.وكان الجيش قد بدأ منذ الامس انتشاراً امنياً في طرابلس ومداخلها لتعزيز الامن ومواكبة قطع الطرقات.