لبنان

أهالي ضحايا المركب الغارق يتحضرون لقطع عدد من الطرقات في طرابلس... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
27-04-2022 | 03:32
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يستعد عدد من اهالي ضحايا المركب الغارق لقطع عدد من الطرقات في طرابلس ومداخلها وذلك احتجاجاً على ما وصفوه "بالتأخر بالعثور على باقي الضحايا المفقودين"، وذلك وفق مندوب "لبنان 24".

ومن المتوقع ان يطال قطع الطرقات وسط المدينة ومداخل منطقة القبة والتبانة والميناء بالاضافة لاوتوستراد البالما عند مدخل طرابلس الجنوبي.

وكان الجيش قد بدأ منذ الامس انتشاراً امنياً في طرابلس ومداخلها لتعزيز الامن ومواكبة قطع الطرقات.
 
وسبق أن قطع عدد من المحتجين طريق البالما بالاتجاهين لبعض الوقت للسبب نفسه.
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