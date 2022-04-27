لبنان

تحرير مواطنين في بعلبك.. هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
27-04-2022 | 03:36
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صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 27 / 4 / 2022، بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة تمكنت دورية من مديرية المخابرات خلال عملية خاصة في منطقة إيعات – بعلبك من تحرير المخطوف صادق رولي صادق جبرائيل من الجنسية المصرية، الذي كان قد خُطف بتاريخ 16 / 4 / 2022 في منطقة الطيبة- بعلبك أثناء تصوير أحد المسلسلات التلفزيونية. كما تمكنت دورية من المديرية المذكورة من تحرير المواطن أكرم جمعة بين بلدتي دار الواسعة وبوداي، الذي خُطف بتاريخ 26 / 4 / 2022 أمام منزله في منطقة "لالا" – البقاع الغربي.
تجري المتابعة لتوقيف الخاطفين وإحالتهم على القضاء المختص.
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