لبنان

الأجواء المغبرة مستمرة... اليكم طقس الأيام المقبلة!

Lebanon 24
27-04-2022 | 03:35
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيّاً مع انخفاض محدود في درجات الحرارة في المناطق الجنوبية، بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على السّاحل، ويتوقع هطول أمطار متفرّقة بخاصّةً في الداخل مع برق ورعد، على ان  يستمر ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية.
وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة:  طقس ربيعي معتدل و رطب على الساحل ، و اجواء مغبرة فوق لبنان تؤدي الى سوء في  الرؤية،  مع حالة عدم استقرار في المناطق الداخلية نتيجة تأثر المناطق الشرقية بكتل هوائية مدارية تؤدي الى تشكل مزن ركامية ماطرة في تلك المناطق.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  غائم جزئيّاً الى غائم بسحب مرتفعة، ومغبر مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل ودون تعديل على الجبال و في الداخل، مع نسبة رطوبة عالية تؤدي الى تشكل الضباب وسوء رؤية. يتوقع هطول أمطار متفرّقة بخاصّةً في الداخل مع برق ورعد فترة بعد الظهر ، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الخميس:  غائم جزئيّاً مع انخفاض محدود في درجات الحرارة في المناطق الجنوبية، بينما ترتفع على الجبال والداخل، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على السّاحل، ويتوقع هطول أمطار متفرّقة بخاصّةً في الداخل مع برق ورعد، على ان يستمر ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية.

الجمعة:  قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، تنشط الرياح في الفترة المسائية وتكون الاجواء مهيأة لهطول امطار محلية خفيفة بخاصة في المناطق الداخلية.

السبت:  غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها على الساحل بحدود ال7 درجات بخاصة جنوب البلاد و رياح ناشطة و مغبرة.

- الحرارة على الساحل من 16 الى 23 درجة، فوق الجبال من 15 الى 23 درجة، في الداخل من 13 الى 30 درجة.
- الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية نهارا متقلبة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كلم/س.
- الانقشاع: سيء إجمالا بسبب الغبار والرطوبة المرتفعة والضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 75 و 95 %.
- حال البحر: منحفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  20 درجة.
- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس:  5,55
- ساعة غروب الشمس:  19,17

======ج.ع
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