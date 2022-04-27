إنخفاض طفيف بأسعار البنزين وإرتفاع بالمازوت والغاز... إليكم الاسعار الجديدة

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، جدول أسعار المحروقات الجديد، وجاء على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان :480000 (-2000)

البنزين 98 أوكتان :490000 (-2000)

المازوت :570000 (+23000)

الغاز 357000 (+14000)