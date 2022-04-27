لبنان

تعميم للوزير "كلاس" يتعلق بالانشطة الرياضية.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
27-04-2022 | 04:19
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 اصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس التعميم الآتي: "بالنظر الى قرار الحكومة اللبنانية إجراء الانتخابات النيابية العامة في الخامس عشر من شهر أيار المقبل، وانهماك القوى الأمنية على اختلافها في التحضير لهذا الحدث الوطني، واتخاذ التدابير اللازمة، الآيلة الى ضمان السلامة العامة قبله وخلاله.
وبالنظر الى انشغال القوى الأمنية، وعدم قدرتها على تأمين الأنشطة الرياضية والشبابية والكشفية كما درجت العادة، خلال الفترة المذكورة، ومنعاً لاستغلال اي من هذه الأنشطة في حملات انتخابية، تضرّ بالقيم الرياضية من جهة، ويمكن ان تؤدي من جهة ثانية الى المسّ بالسلم الأهلي.
تطلب وزارة الشباب والرياضة من جميع الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية العاملة في لبنان والأندية ذات الصلة، تجميد الأنشطة والمسابقات على اختلافها خلال الفترة من 1 الى 16 ايار 2022 ضمناً، والتعاون مع القوى الأمنية في سبيل ضمان تنفيذ هذا القرار".
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