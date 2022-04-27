السيّد: أرى ملامح فوضى معيشية وأمنيّة قادمة

كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر":

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"أرى ملامح فوضى معيشية وأمنيّة قادمة قد لا يستطيع أحد إحتواءها،وأتمنّى أن أكون مخطئاً…لكن الآن،مطلوب من الجيش والقوى الأمنية ضبط وملاحقة بضعة عصابات سرقة وسلْب وخطْف في البقاع والتي عاودت نشاطها مؤخراً بعد فترة من الإنحسار،وحتى لا يتحوّل هذا الفلتان سبباً للفتنة بين الناس…"