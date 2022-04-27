دار الفتوى دعت لالتماس هلال شهر شوال بعد غروب شمس السبت

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صدر عن دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية البيان الآتي:"يجري التماس هلال شهر شوال لعام 1443 هجرية بعد غروب شمس يوم السبت الواقع في التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك الموافق 30 أيار الجاري2022م.وسوف يؤدي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد عند الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والثلاثين صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين صلى الله عليه وسلم في وسط بيروت.ويعتذر مفتي الجمهورية عن عدم استقبال المهنئين بالعيد".