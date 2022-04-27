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لبنان

الخليل استمع في حضور الحلبي الى مشاغل أفراد الهيئة التعليمية

Lebanon 24
27-04-2022 | 07:10
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استقبل وزير المالية يوسف الخليل وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، في حضور النائب أكرم شهيب، مدير المالية العامة بالتكليف جورج معراوي وكل من رئيسة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ملوك محرز، رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد، ورئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي سايد بو فرنسيس. 
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استمع الوزير الخليل، بحسب بيان المكتب الاعلامي في الوزارة، إلى "مشاغل أفراد الهيئة التعليمية على المستويات كافة، لاسيما لجهة حقوقهم ومستحقاتهم المتأخرة.
 
وأكد الوزير الخليل "عمل أجهزة الوزارة بكل طاقتها لإنجاز الجداول لدفع المساعدة الاجتماعية لمستحقيها في أقرب وقت ممكن، فضلا عن العمل مع الجهات المعنية لتسهيل قبض الحوافز وتأمين قبض بدلات النقل حفاظا على الحقوق وتحقيقا لانتظام واستمرارية العمل الدراسي"، مشددا على "أهمية التعليم في بناء الموارد البشرية في لبنان وأولويته رغم الوضع الصعب والاعتبارات العديدة التي ينبغي مراعاتها".
المصدر: الوكالة الوطنية
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