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لبنان

عمليات البحث عن مفقودي زورق طرابلس مستمرة

Lebanon 24
27-04-2022 | 07:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن استمرار عمليات البحث عن المفقودين بسبب غرق الزورق قبالة شواطىء مدينة طرابلس.
 
وللغاية لا يزال عناصر الدفاع المدني في مركز ببنين بمؤازرة من الانقاذ البحري، يعملون على تمشيط مياه البحر في عكار ابتداء من منطقة العريضة.
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زورق

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