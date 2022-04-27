عمليات البحث عن مفقودي زورق طرابلس مستمرة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن استمرار عمليات البحث عن المفقودين بسبب غرق الزورق قبالة شواطىء مدينة طرابلس.

وللغاية لا يزال عناصر الدفاع المدني في مركز ببنين بمؤازرة من الانقاذ البحري، يعملون على تمشيط مياه البحر في عكار ابتداء من منطقة العريضة.