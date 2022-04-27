عون: هناك من يتلاعب بسعر صرف الدولار

عرض رئيس الجمهورية ميشال عون مع وزير المهجرين عصام شرف الدين الإصلاحات المالية والإدارية وكيفية تقليص حجم الدين العام.

وقال شرف الدين بعد اللقاء: "وضعنا دراسات اقتصادية حول تقليص الدين العام الذي نعتبره حلاً أساسياً لمشكلة الإيداعات وتعثر المصارف".

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في سياق آخر، استقبل عون المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، وقال: "مؤمن بقيامة لبنان وأعمل من أجل هذا الأمر، على أمل أن يعمل رئيس الجمهورية المقبل وفق خارطة واضحة تكون قد تحددت نقاطها".

وأضاف عون: "هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المواطنين".