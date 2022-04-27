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لبنان

عون: هناك من يتلاعب بسعر صرف الدولار

Lebanon 24
27-04-2022 | 07:16
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عرض رئيس الجمهورية ميشال عون مع وزير المهجرين عصام شرف الدين الإصلاحات المالية والإدارية وكيفية تقليص حجم الدين العام.
 
 
وقال شرف الدين بعد اللقاء: "وضعنا دراسات اقتصادية حول تقليص الدين العام الذي نعتبره حلاً أساسياً لمشكلة الإيداعات وتعثر المصارف".
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في سياق آخر، استقبل عون المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، وقال: "مؤمن بقيامة لبنان وأعمل من أجل هذا الأمر، على أمل أن يعمل رئيس الجمهورية المقبل وفق خارطة واضحة تكون قد تحددت نقاطها".
 
وأضاف عون: "هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المواطنين".
 
وأشار إلى أنّ "هناك تقاريرا من قبل اخصائيين محليين ودوليين تشير الى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع ومنها من هو في موقع السلطة".
 
من جانبه أكّد رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي شارل عربيد على أهمية توافر السيولة بالعملة الوطنية، ودعا "لمشاركة الجميع في النقاش حول القوانين لا سيما "الكابيتال كونترول".
 
 
كذلك، استقبل عون النائب روجيه عازار، وعرض معه الأوضاع السياسية الراهنة والتطورات الأخيرة.
 

 
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