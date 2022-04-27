بوحبيب استقبل المبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب المبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز وتم البحث في كيفية إعادة تفعيل عملية السلام في المنطقة وترسيم الحدود اضافة الى اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وعمل منظمة الاونروا.