صدور القرار الظني بحق ماريا معلوف.. وهذه التهم الموجهة اليها!

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أصدرت قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا قرارها الظني في قضية الإخبار المقدم من المحامي غسان المولى، بوكالته عن الأسرى المحررين والإعلاميين: أحمد طالب، شوقي عواضة، خليل نصرالله، حسين مرتضى ونبيه عواضة أمام النيابة العامة العسكرية ضد الإعلامية ماريا معلوف، بجرم الخيانة الوطنية واستدعاء عدوان خارجي لتشريد وقتل اللبنانيين واستباحة السيادة وتدمير الدولة ومخالفة القوانين لجهة الإتصال والتطبيع مع العدو الصهيوني، وذلك من خلال المقابلة التي أجرتها معلوف مع قناة "كان" الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية في تشرين الثاني الماضي، وبعد إدعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي عليها.واتهمت أبو شقرا بموجب القرار الظني المدعى عليها بمخالفة المادة 1/7 من مقاطعة "اسرائيل"، كما اتهمتها بموجب المادة 295 عقوبات التي تنص على عقوبة إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية.وكانت قد صدرت خلال التحقيق مذكرة توقيف غيابية في حقها.