أحد اهالي المفقودين في طرابلس يطلق النار في الهواء الطلق

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام احد اهالي مفقودي الزورق في طرابلس باطلاق النار في الهواء الطلق في ساحة القبة، اعتراضا على التأخر في العثور على المفقودين.

وترافق اطلاق النار مع اقفال للطريق في المحلة المذكورة.