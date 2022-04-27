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لبنان

الراعي استقبل سفير قطر الجديد ورئيس الجامعة اللبنانية اكد له أهمية دعمها

Lebanon 24
27-04-2022 | 08:48
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم في بكركي، سفير قطر الجديد ابراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي يرافقه القائم بالأعمال علي المطاوعة، في حضور المونسنيور ايلي ماضي.
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وفد الجامعة اللبنانية 
وكان البطريرك استقبل رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران على رأس وفد من عمداء الجامعة.
 
بعد اللقاء أعلن بدران "اهتمام البطريرك الكبير بمعرفة واقع الجامعة اللبنانية وطبيعة حاجاتها الملحة قبل الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء بحيث ننتظر وعد مجلس الوزراء لوزير التربية والتعليم العالي بادراج ملفات الجامعة المنجزة على جدول الاعمال".
 
واضاف: "اوضحنا للبطريرك أهمية دعم الجامعة لجهة تعزيز موازنتها التشغيلية واقرار المراسيم والقرارات العالقة في مجلس الوزراء، حفاظا على موقعها الريادي في مسيرة التعليم العالي، وهذا ما اكده تصنيف الـQS في مطلع الشهر الحالي، وهو من التصنيفات الاهم عالميا وقد وضع الجامعة في المرتبة الاولى في عدد كبير من الاختصاصات".
 
وتابع: "شرحنا للبطريرك الدور الاجتماعي الذي تقوم به الجامعة على مساحة الوطن، وكان أخرها تسخير منجزاتها وخبراتها التقنية والبشرية لاجراء فصوص الـPCR الابحاث العلمية التي كشفت المتحورات مما ساهم في منع انتشار هذه الجائحة".
 
وختم: "تمنينا على غبطة البطريرك المساعدة في استعادة الحقوق المالية للجامعة، وهي حصيلة الفريش دولار من المسافرين ومحتجزة لدى الشركات التشغيلية وشركات الطيران. وقد ابدى البطريرك دعمه للجامعة واعدا بمتابعة ملفاتها".
 
وفد جمعية تجار جونيه
واستقبل البطريرك الماروني وفدا من جمعية تجار جونيه برئاسة سامي عيراني، والمرشح للانتخابات النيابية الفرنسية علي كميل حجيج.
المصدر: الوكالة الوطنية
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