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لبنان

بعد تحرير صادق رولي.. سفير مصر يوجه الشكر للأجهزة الامنية

Lebanon 24
27-04-2022 | 08:40
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أجرى الدكتور ياسر علوي سفير جمهورية مصر العربية بلبنان اتصالًا صباح اليوم مع أسرة المواطن صادق رولي صادق جبرائيل، لتهنئتهم على تحريره فجر اليوم من خاطفيه في بعلبك، كما أطلعهم على ترتيبات عودته بسلام الله الى أرض الوطن.
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واعرب السفير الدكتور ياسر علوي عن خالص الشكر للجهات الامنية اللبنانية وخاصة المسئولين بوزارتي الدفاع والداخلية والجيش اللبناني ومخابرات الجيش وشعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي على جهودهم التي أسفرت عن تحرير المواطن المصري المختطف منذ السادس عشر من شهر نيسان الجاري.

وخص علوي بالشكر وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي مؤكدا انه كان على توصل يومي مع السفارة طوال الأيام العشر الماضية، كما تولى شخصيا ابلاغ السفير بتحرير المواطن فجر اليوم.
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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