مصرف لبنان يُمدّد مفاعيل التعميم 161

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ المجلس المركزي وافق على تمديد مفاعيل التعميم الأساسي رقم 161 لغاية نهاية أيار 2022 قابل للتجديد.



كما أكّد أنّ التعاطي بالأوراق النقديّة بالدولار الأميركي مقابل الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية مستمرّ مع المصارف من دون سقف محدد على منصة "صيرفة".

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