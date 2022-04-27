تعميم لمصرف لبنان حول تعديل الإجراءات الاستثنائيّة للسحوبات النقديّة... ماذا جاء فيه؟

صدر عن مصرف لبنان التعميم الوسيط الذي حمل الرقم 619، ويتعلّق بتعديل القرار الأساسي بشأن الإجراءات الاستثنائيّة للسحوبات النقديّة، المرفق بالتعميم الأساسي رقم 161.

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