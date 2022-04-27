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لبنان

تعميم لمصرف لبنان حول تعديل الإجراءات الاستثنائيّة للسحوبات النقديّة... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
27-04-2022 | 09:44
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صدر عن مصرف لبنان التعميم الوسيط الذي حمل الرقم 619، ويتعلّق بتعديل القرار الأساسي بشأن الإجراءات الاستثنائيّة للسحوبات النقديّة، المرفق بالتعميم الأساسي رقم 161.
 
التفاصيل في الصور أدناه:
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