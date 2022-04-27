Advertisement

لبنان

الرأس المدبّر لعمليات ترويج دولارات مزيّفة ومعاونه في قبضة قوى الامن (صور)

Lebanon 24
27-04-2022 | 09:54
A-
A+
Doc-P-946573-637866755693644923.jpg
Doc-P-946573-637866755693644923.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بناءً على معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام أشخاص بترويج عملة أميركية مزيّفة.
Advertisement

نتيجة المتابعة، توصّلت هذه المفرزة إلى تحديد هويّة مشتبهٍ بهما ومكان وجودهما.

بتاريخ 24-4-2022، وبعد عملية رصد وتعقّب، أوقفتهما قوّة من المفرزة في عاليه وبمهرية - الشوف، وهما كلُّ من:

م. ش. (من مواليد عام 1997، سوري) الرأس المدبر
م. ف. (من مواليد عام 1996، سوري) معاونه
بتفتيش منزل الرأس المدبّر، ضُبِطَ أوراق نقدية أميركية مزيّفة بقيمة /88000/ دولار أميركي من فئتي الـ/50/ والـ/100/ دولار، مخبّأة بطريقة احترافية داخل خزنة مركّزة على حائطٍ في مكان إقامته ومغطّاة بـورق جدران "papier peint".

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة ترويج العملة المزيّفة.

كذلك أوقفت القوّة زوجة (م. ف.)، المدعوّة: - ت. ر. (من مواليد عام 2004، سورية) بجرم دخول البلاد خلسة.

أودع الموقوفون القضاء المختص، بناءً على إشارته.
 
 
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:38 | 2022-04-27
12:26 | 2022-04-27
12:22 | 2022-04-27
12:09 | 2022-04-27
12:06 | 2022-04-27
11:54 | 2022-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website