الرأس المدبّر لعمليات ترويج دولارات مزيّفة ومعاونه في قبضة قوى الامن (صور)

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:بناءً على معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام أشخاص بترويج عملة أميركية مزيّفة.نتيجة المتابعة، توصّلت هذه المفرزة إلى تحديد هويّة مشتبهٍ بهما ومكان وجودهما.بتاريخ 24-4-2022، وبعد عملية رصد وتعقّب، أوقفتهما قوّة من المفرزة في عاليه وبمهرية - الشوف، وهما كلُّ من:م. ش. (من مواليد عام 1997، سوري) الرأس المدبرم. ف. (من مواليد عام 1996، سوري) معاونهبتفتيش منزل الرأس المدبّر، ضُبِطَ أوراق نقدية أميركية مزيّفة بقيمة /88000/ دولار أميركي من فئتي الـ/50/ والـ/100/ دولار، مخبّأة بطريقة احترافية داخل خزنة مركّزة على حائطٍ في مكان إقامته ومغطّاة بـورق جدران "papier peint".بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة ترويج العملة المزيّفة.كذلك أوقفت القوّة زوجة (م. ف.)، المدعوّة: - ت. ر. (من مواليد عام 2004، سورية) بجرم دخول البلاد خلسة.أودع الموقوفون القضاء المختص، بناءً على إشارته.