روابط التعليم اعتصمت أمام مصرف لبنان احتجاجا على عدم دفع بدل النقل والمساعدات الاجتماعية

نفذت روابط التعليم الرسمي الثانوي الاساسي والمهني والتقني اعتصاما امام مصرف لبنان "احتجاجا على عدم دفع بدل النقل والمساعدات الاجتماعية".



وألقى رئيس رابطة معلمي التعليم الاساسي حسين جواد كلمة قال فيها: "من هنا سنوجه رسالتنا الاخيرة لنقول: ايتها الحكومة ويا معالي وزير المال، سياسات الترقيع ليست كافية وسياسات العطاءات بالقطارة لم تعد تجدي نفعا، هذا اذا اقترنت اقوالكم وقراراتكم ومراسيمكم بالتنفيذ فعلا".

Advertisement

وقال: "امام ما سبق، اذا تم تحويل المستحقات والحقوق والحوافز، فتكون المصيبة الكبرى ومسلسل الاذلال الجديد في المصارف التي تحتجز رواتبنا وملحقاتها، فلم نسمع في العالم نظاما مصرفيا يعتدي على راتب موظف امضى شهرا من الكد والجد ليضع له المصرف سقفا للسحوبات ويحجم عن اعطائه حقه".



وأضاف: "لأجل هذا الامر نعتصم اليوم هنا امام مصرف لبنان ولنسمع الحاكم صوتنا بأن عليه ان يستخدم صلاحياته في الرقابة على المصارف ومحاسبتها على اذلال الناس وعدم اعطائهم حقوقهم. عليك لا ان تصدر قرارات تبقى حبرا على ورق، بل يجب تنفيذ تلك القرارات ومحاسبة الممتنعين عن تنفيذها. وللمصارف نقول: ستأتي الساعة التي نعطي الضوء الاخضر فيها للمعلمين والاساتذة لمهاجمة الفروع والمصارف التي تمتنع عن صرف الراتب كاملا وفق مبدأ "عجبت لجائع لا يخرج على الناس شاهرا سيفه".

وختم: "ان التحرك اليوم لن يكون الاخير، فاذا لم تتم تسوية الاوضاع ومعالجة مشاكل الاساتذة والمعلمين، فستكون لنا مواقف اخرى اكثر تصعيدا نحددها وفقا للتطورات المرحلة".