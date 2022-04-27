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لبنان

تعميم لمحافظ عكار بخصوص تسهيل وصول ذوي الحاجات الخاصة إلى أقلام الاقتراع

Lebanon 24
27-04-2022 | 10:35
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 صدر عن محافظ عكار المحامي عماد اللبكي تعميم للبلديات واتحادات البلديات جاء فيه: "عطفا على الاجتماع الذي عقد مع معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في 20/4/2022 تحضيرا للانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل، وسعيا لاحقاق مبدأ تكافؤ الفرص ودمج أصحاب الحاجات الخاصة في المجتمع وتأمين الإمكانات العملية المناسبة لجميع المواطنين لممارسة حق الاقتراع بصورة موضوعية بعيدا عن أي نوع من الضغوط أو التمييز أو الاستغلال.
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لذلك، يطلب من البلديات واتحاداتها الواقعة ضمن نطاق محافظة عكار كل ضمن صلاحياته السعي إلى تأمين المستلزمات اللوجستية اللازمة لتأمين وصول ذوي الحاجات الخاصة إلى أقلام الاقتراع وذلك عبر تأمين منحدرات خاصة بهم تسهل لهم عملية الدخول والخروج من مراكز الاقتراع وإليها، تعليق رسوم بيانية بالإشارات الخاصة بالتواصل مع الصم والبكم لإرشادهم إلى الممرات داخل المبنى وكيفية الوصول وراء العازل، إبلاغ أصحاب المراكز وجوب وضع المصاعد الكهربائية في حال وجودها تحت تصرفهم للتمكن من التحرك بسهولة والوصول إلى داخل الأقلام، وإعطاء التعليمات اللازمة لشرطة البلدية لتخصيص وتأمين موقف لسيارات ذوي الحاجات الخاصة يوم الانتخاب قريبة قدر الإمكان من مداخل أقلام الاقتراع لتأمين عملية التنقل بصورة آمنة وسريعة إلى داخل الأقلام على أن يتم ذلك بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي المولجة حماية المراكز".
المصدر: الوكالة الوطنية
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