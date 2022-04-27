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لبنان

تدابير سير غداً في محيط قصر الأونيسكو تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب

Lebanon 24
27-04-2022 | 10:46
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صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلــي:
 
يعقد مجلس النواب عند الساعة 14:00 من يوم غدٍ الخميس 28-4-2022، جلسةً في قصر "الأونيسكو" - بيروت.

لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 9:00 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، منع مرور السيّارات وإجراء تحويلات، وفقاً لما يلي:
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منع مرور السير:
 القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته نحو غبريال المر.
داخل نفق الماريوت -بالاتجاهَين- وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.
عند مفرق "صيدلية مشموشي"، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.
عند مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.
تحت نفق صائب سلام، وتحويله اعتباراً من تقاطع الراشدين سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.
من شارع برلين باتجاه تقاطع الكارلتون ديغول وتحويله باتجاه نصر- الروشة.
تحويل السير القادم من:
نصر الروشة وتحويله صعوداً باتجاه شارع شاتيلا / استراليا.
تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.
ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – الكارلتون - ديغول.
ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.
"السمرلاند" - حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال– غبريال المر –"الماريوت".
   يرجى أخذ العلم.
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