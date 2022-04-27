تدابير سير غداً في محيط قصر الأونيسكو تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب

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صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلــي:يعقد مجلس النواب عند الساعة 14:00 من يوم غدٍ الخميس 28-4-2022، جلسةً في قصر "الأونيسكو" - بيروت.لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 9:00 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، منع مرور السيّارات وإجراء تحويلات، وفقاً لما يلي:منع مرور السير:القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته نحو غبريال المر.داخل نفق الماريوت -بالاتجاهَين- وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.عند مفرق "صيدلية مشموشي"، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.عند مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.تحت نفق صائب سلام، وتحويله اعتباراً من تقاطع الراشدين سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.من شارع برلين باتجاه تقاطع الكارلتون ديغول وتحويله باتجاه نصر- الروشة.تحويل السير القادم من:نصر الروشة وتحويله صعوداً باتجاه شارع شاتيلا / استراليا.تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – الكارلتون - ديغول.ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر."السمرلاند" - حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال– غبريال المر –"الماريوت".يرجى أخذ العلم.