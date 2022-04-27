إدارة وموظفو مستشفى صيدا شكروا للحريري دعمها

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شكرت إدارة وموظفو مستشفى صيدا الحكومي في بيان، ل"النائبة بهية الحريري ومؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة تقديمهما مساعدة مالية إلى الطاقم الإداري والتمريضي في المستشفى بمناسبة الأعياد، خصوصا في هذه الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي نمر بها".وأشارت إلى أن "النائبة الحريري تدعم بشكل دائم ومطلق المستشفى في شتى المجالات لتأمين استمراريته من أجل أن يقوم بواجبه تجاه أهله".