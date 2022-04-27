رامي عياش يسلم بلدية البترون كمية أدوية

Advertisement

زار رئيس جمعية "عياش الطفولة" الفنان رامي عياش بلدية البترون حيث سلم رئيس البلدية مرسيلينو الحرك كمية من الأدوية وذلك في إطار حملة تقوم بها الجمعية بدعم من شركة FPI في مصر، للمساهمة في تأمين الأدوية مجانا لعدد كبير من المستوصفات في مختلف المناطق اللبنانية.وتمنى عياش أن "تبقى البترون متألقة وعروسة المدن اللبنانية الهادئة بأمانها وراحة زوارها ومحبيها".