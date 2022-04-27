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لبنان

أكثر من 70 مليون دولار... كم بلغ حجم التداول على SAYRAFA؟

Lebanon 24
27-04-2022 | 11:51
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 اعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ  لهذا اليوم، 71,500,000 دولار أميركي بمعدل 22600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
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على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة  "Sayrafa" وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".

لبنان

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