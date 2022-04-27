خضر ترأس مجلس الأمن الفرعي في محافظة بعلبك الهرمل: جهوزيتنا كاملة لإنجاح العملية الانتخابية

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عقد مجلس الأمن الفرعي اجتماعا برئاسة محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في مركز المحافظة في بعلبك، وجرى البحث في التحضيرات والإجراءات والتدابير الأمنية الواجب اتخاذها خلال الاستحقاق الانتخابي في 15 أيار المقبل.واعتبر خضر أن "التحدي الأساسي في هذه الانتخابات هو تأمين الكهرباء ليلة 15 أيار ولغاية صباح 16 أيار في جميع مراكز الاقتراع، وهناك متابعة كبيرة جداً من قبل معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لتأمين وتوفير كل الإمكانيات اللوجستية التي نحتاجها من خلال الوزارة".وقال: "درسنا موضوع تأمين التيار الكهربائي لكل بلدة وكل مركز انتخابي وقلم اقتراع، سواء من خلال مولدات الإشتراكات الخاصة او مولدات البلديات حيث توجد، أو مولدات المدارس التي اعتمدت كمراكز انتخابية حيث نقوم بالتأكد من أعمال الصيانة وتأمين مادة المازوت والتأكد من جهوزية كل مولد كهربائي، أو بالاستعانة بالمولدات التي خصصتها وزارة الداخلية والبلديات لمحافظة بعلبك الهرمل والتي سيتم وضعها في مختلف أنحاء بعلبك الهرمل لتكون جاهزة ضمن "الخطة ب" في حال حصول اي عطل تقني مفاجئ. وبالإضافة إلى التعهدات التي سنأخذها من كل صاحب اشتراك ومن البلديات ومن كل جهة سنستعين بمولدها الكهربائي، جهزنا كل قلم اقتراع ببطاريات وإضاءة نيون احتياط للانارة، وهذه ليست بديلاً وإنما لتشغيلها ريثما يتم استخدام المولد الاحتياطي عند اللزوم".وطمأن خضر بأن "الأمور على خير ما يرام، ونحن جاهزون لإجراء الانتخابات في 15 أيار القادم. ولقد بحثنا مع جميع الأجهزة الأمنية في الجهوزية التي لديهم أيضاً، وتأكدنا بأن الأمور تسير بشكل سليم وفق المسار الطبيعي ولا يوجد أي إشكالية يمكن أن تعرقل العملية الانتخابية".وأكد أن "الأجهزة الأمنية على كامل جهوزيتها، ونحن كإدارة نعمل حتى في أيام العطل الأسبوعية والأعياد، ونتابع العمل ليلاً ونهارا، وجهوزيتنا كاملة من أجل إنجاح العملية الانتخابية".