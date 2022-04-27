Advertisement

لبنان

السنيورة: لن تكون نتيجة مقاطعة الانتخابات إلا المزيد من التسلط على الدولة

Lebanon 24
27-04-2022 | 12:09
A-
A+
Doc-P-946612-637866841292292599.png
Doc-P-946612-637866841292292599.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شارك الرئيس فؤاد السنيورة في لقاء أقيم بدعوة من المحامي عبد الحميد الاحدب، في مكتبه في الحازمية، ضم مجموعة من المحامين، بحضور رئيس لائحة "بيروت تواجه" الوزير السابق الدكتور خالد قباني والوزير السابق رشيد درباس والأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب المحامي عمر زين.
Advertisement
 
وقال السنيورة إن "لا أسوأ من هذا القانون الانتخابي، فهو مخالف للدستور ويتسبب بمزيد من الاحتقانات الطائفية والمذهبية في البلد إلى درجة أنه يجعل أعضاء اللائحة نفسها أعداء لبعضهم، إذ يبدو كل فرد كأنه يمسك بخنجر ليطعن زميله في اللائحة في ظهره".
 
وأشار إلى أن "المقتضيات اليوم ألا تكون هناك مقاطعة للانتخابات لأن لدينا تجارب سابقة في لبنان وأخرى في العراق، فالذين قاطعوا يعانون اليوم من الأمرين"، وقال: "إن المقاطعة ستؤدي إلى وجود جهات تفرض تمثيلها على الناس، وبالتالي أخذهم إلى أمكنة حتما لا تعبر عن هؤلاء الناس. وأعلم أن الانتخابات ليست كبسة زر، لكنها وسيلة في حال كانت هناك مشاركة أفضل وأكبر من قبل اللبنانيين، أقله تحد من الضرر الذي يتسبب به هذا القانون".
 
وقال: "إن الأزمة التي نمر فيها لن تكون نتيجتها إلا المزيد من التسلط على الدولة اللبنانية وإكساب هذه القوى شرعية قانونية ودستورية بأن تكون لديها الأكثرية والقدرة على القيام بأي أمر، ليس فقط من خلال الأكثرية، إنما أيضا عبر السلاح والاستقواء، في ظل هشاشة الفريق المعارض".
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:12 | 2022-04-27
15:36 | 2022-04-27
15:34 | 2022-04-27
15:03 | 2022-04-27
13:40 | 2022-04-27
13:34 | 2022-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website