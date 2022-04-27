أبو فاعور من جب جنين: كل من يجلس في منزله يعطي صوتين للفريق الاخر

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دعا عضو "كتلة اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور اهالي البقاع الغربي وراشيا من اجل ان "يصوتوا بكثافة في الانتخابات النيابية المقبلة"، معتبرا أن "كل من يجلس في منزله يعطي صوتين للفريق الاخر، ويكون قد ساعد وساهم في تزوير هوية المنطقة وتمثيلها السياسي وحقوقها المستقبيلة".وقال خلال زيارة قام بها إلى مركز "جمعية الشباب البقاعي" الرابع - جب جنين: "نحن مؤتمنون واياكم على الوضع السياسي في المنطقة وهذا الوضع لديه محطة اساسية هي الانتخابات النيابية والتي اما تفرز وجها حقيقيا لهذه المنطقة يعبر عنها بتمثيل حقيقي، واما تفرز وجها اخر ويعاد الباس هذه المنطقة لبوسا لا يشبهها ولا يعبر عنها، ونحن عشنا فترة الوصاية وقد نكون على ابواب وصاية جديدة وربما نترحم معها على الوصاية السابقة، وعليه بقدر ما اعلن الشراكة معكم بقدر ما اعلن اننا سويا معنيون بالمعركة الانتخابية وهي بالنسبة لي واضحة ولا احمل احدا من زملائي في اللائحة او المتواجدين في اللقاء هذا الموقف، لان المعركة في البقاع الغربي وراشيا هي معركة بين فكرة 8 و14 اذار. معركتنا ليست مع المجتمع المدني الذي انتم جزء منه وليس مع الحراك ولا مع القوات اللبنانية ولا مع اي طرف اخر بل بين لائحتين واحدة تجسد فكرة 8 اذار الصافية ولائحة تطمح لأن تمثل فكرة 14 اذار الصافية. نحن وانتم فهمنا واحد لان البوصلة واحدة . هناك 8 اذار وهناك 14 اذار وكنا نتمنى ان نكون نحن والقوات اللبنانية ولم نوفق في هذا الامر فافترقنا على ود ولا يجوز ان نقوم بمعركة جانبية معهم، وعلينا اكمال المعركة وتصويب وجهتها، وسنكمل بهذه المعركة بشكل مشترك والمطلوب ان نحفز الناس من اجل الاقتراع".