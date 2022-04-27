Advertisement

لبنان

يمق التقى وفدًا من بعثة الإتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات

Lebanon 24
27-04-2022 | 13:15
A-
A+
Doc-P-946622-637866873913627614.png
Doc-P-946622-637866873913627614.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، في مكتبه بالقصر البلدي، وفدا من بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات 2022، ضم المراقبة القاضية كاتارينا فيك والمراقب نيكولاي باوس.

وخلال اللقاء، تم البحث في "التحضيرات والعوائق والمشكلات التي قد تعترض الانتخابات المقبلة المحدد موعدها في 15 أيار".
Advertisement
 
وأوضح الوفد أن "مهمته تأتي تلبية لدعوة وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية لتأكيد شفافية الانتخابات ومصداقيتها"، لافتا إلى أن "بعثة الاتحاد الأوروبي المكونة من 150 مراقبا من دول الاتحاد - 27 دولة - إضافة الى النرويج وسويسرا، تعمل في إطار هيكلية ومنهجية ثابتة للتأكد من سلامة العملية الانتخابية من مختلف الجوانب سواء من قبل إجراءات الدولة والسلطات الأمنية والإدارية أو من قبل اللوائح والمرشحين والأحزاب".
 
من جهته، رحب يمق بالوفد، لافتا إلى أن "لا دور للبلدية في الانتخابات النيابية، الا انها تلبي الحاجات اللوجستية التي تطلبها وزارة الداخلية لإنجاح اليوم الانتخابي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:12 | 2022-04-27
15:36 | 2022-04-27
15:34 | 2022-04-27
15:03 | 2022-04-27
13:40 | 2022-04-27
13:34 | 2022-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website