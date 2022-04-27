يمق التقى وفدًا من بعثة الإتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات

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التقى رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، في مكتبه بالقصر البلدي، وفدا من بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات 2022، ضم المراقبة القاضية كاتارينا فيك والمراقب نيكولاي باوس.وخلال اللقاء، تم البحث في "التحضيرات والعوائق والمشكلات التي قد تعترض الانتخابات المقبلة المحدد موعدها في 15 أيار".وأوضح الوفد أن "مهمته تأتي تلبية لدعوة وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية لتأكيد شفافية الانتخابات ومصداقيتها"، لافتا إلى أن "بعثة الاتحاد الأوروبي المكونة من 150 مراقبا من دول الاتحاد - 27 دولة - إضافة الى النرويج وسويسرا، تعمل في إطار هيكلية ومنهجية ثابتة للتأكد من سلامة العملية الانتخابية من مختلف الجوانب سواء من قبل إجراءات الدولة والسلطات الأمنية والإدارية أو من قبل اللوائح والمرشحين والأحزاب".من جهته، رحب يمق بالوفد، لافتا إلى أن "لا دور للبلدية في الانتخابات النيابية، الا انها تلبي الحاجات اللوجستية التي تطلبها وزارة الداخلية لإنجاح اليوم الانتخابي".