كنعان: معركتنا في المتن الشمالي ليست معركة مقعد بل لائحة كاملة

غرد النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على "تويتر": "من هيئة المتن في التيار: أوعا حدن يضحك عليكن، فمعركتنا في المتن الشمالي ليست معركة مقعد، بل لائحة كاملة والتيار لا يفرق بين حزبي وآخر".

Advertisement