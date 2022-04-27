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لبنان

كنعان: معركتنا في المتن الشمالي ليست معركة مقعد بل لائحة كاملة

Lebanon 24
27-04-2022 | 13:31
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 غرد النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على "تويتر": "من هيئة المتن في التيار: أوعا حدن يضحك عليكن، فمعركتنا في المتن الشمالي ليست معركة مقعد، بل لائحة كاملة والتيار لا يفرق بين حزبي وآخر".
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