في وادي خالد... إرهابي يحاول دهس عسكريين أثناء توقيفه!

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:



بتاريخ 27 /4 /2022، وأثناء محاولة دورية من مديرية المخابرات في منطقة وادي خالد توقيف المطلوب (م.م) الذي يقوم بتهريب سلاح ومواد متفجرة لصالح تنظيم داعش الإرهابي، أقدم الأخير على محاولة دهس عناصر الدورية بسيارته بهدف الفرار، فاضطر العناصر الى إطلاق النار باتجاهه ما أدى إلى مقتله.

Advertisement