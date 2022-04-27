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لبنان

مرشح ينسحب غدًا لصالح الثنائي الشيعي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-04-2022 | 15:03
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افادت معلومات ان المرشح رفعت المصري سيعلن انسحابه غدا من المعركة الانتخابية في دائرة بعلبك - الهرمل وسيعلن ذلك في مؤتمر صحافي سيعقده عند  الحادية عشرة قبل الظهر. وسيكون المرشح الشيعي الثالث الذي سينسحب من السباق الانتخابي لصالح لائحة الثنائي الشيعي في بعلبك الهرمل، في خطوة وصفها مراقبون بانها تهدف الى التضييق على لائحة "القوات اللبنانية".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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