19
o
بيروت
23
o
طرابلس
17
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
19
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سعد التقى وفداً شبابياً مشدّداً أمامهم على أهمية دور الشباب في التغيير
Lebanon 24
27-04-2022
|
16:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد بمجموعة من الشباب في مركز "جمعية التنمية للإنسان والبيئة" (dpna)، حيث دار حوار خلال اللقاء في شأن القضايا التي تهم الشباب وتحاكي مخاوفهم وطموحهم.
Advertisement
وقد عبّر الشباب عن "غضبهم من الوضع السيىء والذي يزداد سوءا يوما بعد يوم، ومن تدهور الأوضاع في لبنان على مختلف الصعد، الاجتماعية والمالية والاقتصادية، ما دفع بالكثير من الشباب إلى السفر والهجرة بحثا عن فرصة عمل وعن مستقبل أفضل".
واعتبر أن "الشباب هم بذور المستقبل التي ستطرح وطنا يحقق آمالهم وطموحهم". ولفت إلى "دور الشباب في ثورة ١٧ تشرين حيث أثبتوا أنهم قادرون على كسر القواعد التي يفرضها النظام".
وأكد على أهمية مواصلة النضال ورفع الصوت في وجه سلطة الفساد والعجز، ومراكمة النضالات من أجل تحقيق الهدف بدولة ديمقراطية عادلة قادرة على تأمين حقوق المواطن.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اللبنانيون يتهافتون على شراء السيارات!
Lebanon 24
اللبنانيون يتهافتون على شراء السيارات!
03:30 | 2022-04-27
27/04/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قضية زوج نانسي عجرم إلى الواجهة.. معطيات جديدة برزت وداتا الاتصالات تكشف مكالمة هامة
Lebanon 24
قضية زوج نانسي عجرم إلى الواجهة.. معطيات جديدة برزت وداتا الاتصالات تكشف مكالمة هامة
06:05 | 2022-04-27
27/04/2022 06:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور بتغيّر ملامح وجهها بالكامل.. والجمهور: "ما عرفناها" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور بتغيّر ملامح وجهها بالكامل.. والجمهور: "ما عرفناها" (فيديو)
04:00 | 2022-04-27
27/04/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم لمصرف لبنان حول تعديل الإجراءات الاستثنائيّة للسحوبات النقديّة... ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
تعميم لمصرف لبنان حول تعديل الإجراءات الاستثنائيّة للسحوبات النقديّة... ماذا جاء فيه؟
09:44 | 2022-04-27
27/04/2022 09:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أمني: هذه حقيقة ما حصل في بيروت
Lebanon 24
تقرير أمني: هذه حقيقة ما حصل في بيروت
01:45 | 2022-04-27
27/04/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:00 | 2022-04-28
صخب المواقف والمزايدات لا يحجب العمل الحكومي.. توقيع الاطار الاستراتيجي لعمل الامم المتحدة في لبنان ظهرا
00:28 | 2022-04-28
لم يعرفوا انهم بطريقهم للمجهول.. شاهدوا اللحظات الأخيرة لأفراد من عائلة مرعب لا زالوا بعداد مفقودي "زورق الموت"(فيديو)
23:54 | 2022-04-27
"كورال الفيحاء يشدو حزنا على شهداء البحر"... أمسية فنية في الأونسكو السبت
23:24 | 2022-04-27
"الليتشي" و"البرارة" لا يلتقيان!
23:17 | 2022-04-27
الورقة البيضاء.. رفع للحاصل او تعبير عن الرأي؟
23:07 | 2022-04-27
أهالي ضحايا المرفأ يصعّدون موقفهم :"أيام معدودة لتوقيع التشكيلات القضائية... وإلا"
فيديو
خلال أول جولة له بعد فوزه بولاية ثانية.. ماكرون يُرشق بالطماطم شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلال أول جولة له بعد فوزه بولاية ثانية.. ماكرون يُرشق بالطماطم شاهدوا الفيديو
23:37 | 2022-04-27
28/04/2022 08:11:51
Lebanon 24
Lebanon 24
للطرق الوعرة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" رباعية الدفع الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
للطرق الوعرة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" رباعية الدفع الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-04-27
28/04/2022 08:11:51
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. فيديو يظهر مقتل المصوّرة على يد أليك بالدوين برصاص مسدسه
Lebanon 24
للمرة الأولى.. فيديو يظهر مقتل المصوّرة على يد أليك بالدوين برصاص مسدسه
08:00 | 2022-04-27
28/04/2022 08:11:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact