سعد التقى وفداً شبابياً مشدّداً أمامهم على أهمية دور الشباب في التغيير

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التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد بمجموعة من الشباب في مركز "جمعية التنمية للإنسان والبيئة" (dpna)، حيث دار حوار خلال اللقاء في شأن القضايا التي تهم الشباب وتحاكي مخاوفهم وطموحهم.وقد عبّر الشباب عن "غضبهم من الوضع السيىء والذي يزداد سوءا يوما بعد يوم، ومن تدهور الأوضاع في لبنان على مختلف الصعد، الاجتماعية والمالية والاقتصادية، ما دفع بالكثير من الشباب إلى السفر والهجرة بحثا عن فرصة عمل وعن مستقبل أفضل".واعتبر أن "الشباب هم بذور المستقبل التي ستطرح وطنا يحقق آمالهم وطموحهم". ولفت إلى "دور الشباب في ثورة ١٧ تشرين حيث أثبتوا أنهم قادرون على كسر القواعد التي يفرضها النظام".وأكد على أهمية مواصلة النضال ورفع الصوت في وجه سلطة الفساد والعجز، ومراكمة النضالات من أجل تحقيق الهدف بدولة ديمقراطية عادلة قادرة على تأمين حقوق المواطن.