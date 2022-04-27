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لبنان

الدفاع المدني في مركز ببنين- العبدة ببحث متواصل عن ضحايا "قارب الموت"

Lebanon 24
27-04-2022 | 16:51
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تقوم فرق الدفاع المدني في مركز ببنين- العبدة بعملية تمشيط ليلي للشاطئ العكاري بدءًا من مرفأ العبدة وحتى نقطة العريضة الحدودية، في مَهمّة بحث متواصلة عن ضحايا  "زورق الموت" في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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الدفاع المدني

طرابلس

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