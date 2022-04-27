اعتبرت مصادر دبلوماسية أن الرسالة العربية الفرنسية تجاه السلطة الحاكمة هي أبلغ ردّ استباقي على أية محاولة للتلاعب بمهل الاستحقاقات الدستورية والرئاسية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement