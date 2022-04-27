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لبنان

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Lebanon 24
27-04-2022 | 17:20
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اعتبرت مصادر دبلوماسية أن الرسالة العربية الفرنسية تجاه السلطة الحاكمة هي أبلغ ردّ استباقي على أية محاولة للتلاعب بمهل الاستحقاقات الدستورية والرئاسية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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